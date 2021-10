Cremonese - Benevento aggiornamenti in diretta dalle 14

CREMONA - E' un vero e proprio scontro al vertice quello dell'ottava giornata del campionato di serie B tra Cremonese (seconda in classifica a quota 15) e Benevento che insegue i grigiorossi (a quota 12) e oggi allo Zini cerca l'aggancio ai padroni di casa. Non ci sta la formazione di mister Fabio Pecchia che in questo avvio di stagione ha vinto cinque delle sette gare disputate (i due ko a Monza e in casa col Perugia).

LE CURIOSITA'

Cremonese e Benevento si sono incontrate quattro volte in Serie B e i campani si sono aggiudicati il match in tre occasioni. L’unica sconfitta è arrivata però in uno dei due confronti disputati in casa dei lombardi (nel marzo 2019). La Cremonese ha vinto entrambe le ultime due partite di Serie B tenendo la porta inviolata: l’ultima volta che la formazione lombarda ha ottenuto tre successi di fila senza subire gol risale a maggio 1991.