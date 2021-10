La Pergolettese torna al successo: Albinoleffe battuto 1-0

CREMA - Finisce con la vittoria per 1-0 della Pergolettese sull'Albinoleffe la nona giornata del campionato di Serie C. I gialloblù tornano alla vittoria (secondo successo stagionale) e scacciano i fantasmi della crisi. Dopo un primo tempo privo di emozioni, con i portieri praticamente mai impegnati, nella ripresa la squadra di Lucchini va a segno dopo 10 minuti con un calcio di rigore di Varas, concesso per fallo di Cori su Lambrughi. Nel finale la Pergolettese si difende con ordine: Galeotti viene chiamato a un solo intervento importante su conclusione di Manconi.