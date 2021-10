Per il Crema è crisi nera, quinto ko in sette partite

CREMA - Crisi nera. Anzi nerobianca. Il Crema perde di nuovo, colleziona il quinto ko in sette partite e si arrende anche all'Olginatese. Agli ospiti basta il rigore di Cavagna trasformato al 17' del primo tempo per espugnare il Voltini. Per la squadra di Bellinzaghi nessun tiro nello specchio della porta in tutti i 90'.