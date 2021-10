Che carattere, la Vbc Trasporti Pesanti sbanca Roma

ROMA - Dopo un capolavoro e una sconfitta senza diritto di replica, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore mette in mostra anche il proprio lato cinico e a Roma vince una partita delicatissima girando l'inerzia del match nel finale di un primo set giocato malamente, sempre a rincorrere e vinto con il carattere.

Le ragazze di coach Volpini non hanno messo in campo la loro miglior pallavolo, ma hanno dimostrato di avere le risorse necessarie per fare di necessità virtù e di saper combattere.