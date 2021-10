Vanoli, Galbiati chiama i tifosi

CREMONA - «Aspettiamo i tifosi a spingerci. Sarà fondamentale anche il loro aiuto nella sfida contro Brindisi». Coach Paolo Galbiati suona la carica verso la gara di sabato sera alle 20. 'Ci siamo preparati bene. Certo, ogni anno Brindisi riesce a fare delle squadre perfette per lo stile di coach Frank Vitucci. È oggettivamente bello vederli giocare in attacco. Hanno talento, sono rapidi. Il nostro obiettivo però è quello di fargli lo sgambetto. Abbiamo avuto qualche piccolo intoppo, ripeto, ma nulla di preoccupante. Facendo gli scongiuri dovremmo avere tutti a disposizione. Su Poeta la situazione è diversa. Vedremo con lo staff se convocarlo oppure no. Brindisi è una squadra molto forte. La società ha fatto un lavoro splendido coinvolgendo tanto tutta la zona. La famiglia Marino, con il ds Giofrè e coach Vitucci hanno saputo creare qualche di bello e di duraturo. Dobbiamo continuare a costruire, a prendere iniziative'.