Cremonese in campo a Brescia: derby d'alta classifica

CREMONA - Fabio Pecchia chiama a raccolta tutti per il derby contro il Brescia. La lista dei convocati per la prima volta esclude un solo giocatore (Deli) e conta 29 elementi. C’è anche Enrico Alfonso, ex di turno recuperato dopo un lungo stop dovuto alla fasciate plantare. Qualcuno finirà in tribuna, ma il messaggio del tecnico è chiaro: tutti uniti, tutti insieme per un altro scontro di alto livello in cui la Cremonese cercherà di proteggere la seconda posizione in classifica contro un avversario che vuole riscattarsi sul campo amico; i punti di distanza sono due e la squadra di Inzaghi vede anche il sorpasso all’orizzonte; l’ultima sconfitta casalinga era arrivata proprio per mano della Cremonese lo scorso febbraio. L’intera rosa grigiorossa deve toccare con mano il clima che si respira in un appuntamento particolare, sentito dalle due tifoserie e importantissimo per il cammino di entrambe le formazioni.

Difficile capire chi potrà scendere in campo oggi alle 18.30 al Rigamonti e se si tornerà al trequartista dietro le punte o se verrà confermato il tridente. Uno dei grandi dubbi ad esempio riguarda il portiere titolare: Carnesecchi era in panchina contro il Benevento, Sarr sta attraversando un momento convincente e Pecchia non ha sciolto le riserve, lasciando intendere che la decisione potrebbe tenere conto solo della condizione fisica di Carnesecchi. Brescia-Cremonese tornerà ad essere un derby caldo anche sugli spalti, perché il pubblico potrà entrare al Rigamonti e i tifosi grigiorossi hanno risposto «presente» in prevendita. Non manca nulla per accendere la sfida tra due squadre che in questo momento della stagione hanno tutto da dimostrare.