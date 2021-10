Crema, è notte fonda: la Casatese vince 2-0

CASATENUOVO (LC) - Sesta sconfitta in otto gare del Crema, battuto 2-0 dalla Casatese. E per i nerobianchi ora è davvero notte fonda. Il fortino eretto dalla squadra di Bellinzaghi regge per un tempo e mezzo: nella prima frazione si gioca a una porta sola, con i padroni di casa sempre in attacco e Ziglioli decisivo con due interventi. La formazione cremina riesce anche a rendersi pericolosa con un pallonetto di Balla da 50 metri che sfilato largo di poco. Nella ripresa la Casatese va a segno al 26' con Luca Fusi (ex nerobianco) e al poi al 48' con bomber Giorgio Recino, entrato nel secondo tempo per cercare di sbloccare il match. Per la seconda partita consecutiva il Crema non mette a referto neanche un tiro nello specchio della porta avversaria.