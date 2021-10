Tegola sulla Pergolettese, 2 punti di penalizzazione

ROMA - Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, riunito oggi a Roma, ha inflitto due punti di penalizzazione alla Pergolettese, società di Serie C, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il club era stato deferito dalla Procura Federale per violazioni relative alla normativa federale sull'acquisizione di partecipazioni societarie.

Alla luce della penalizzazione, questa la nuova classifica del girone A della serie C: Sudtirol 24 punti; Padova, Renate, Feralpisalò 23; Pro Vercelli 19; Albinoleffe 17; Lecco 16; Triestina, Juventus U23 15; Pro Patria 13; Virtusvecomp, Trento, Seregno 12; Fiorenzuola, Legnago 11; Giana Erminio, Piacenza 10; Mantova, Pergolettese (*) 9; Pro Sesto 8. (Legnago e Sudtirol una gara in meno, Pergolettese due punti di penalizzazione).

E il provvedimento della Covisoc non si ferma qui, perché sulle carte dei giudici ci sono anche tre inibizioni: quattro mesi per il presidente Massimiliano Marinelli e il direttore generale Cesare Fogliazza, sei mesi per la segretaria gialloblù Anna Micheli.

ll «cortocircuito» burocratico risale a qualche mese fa quando in casa Pergolettese è stato effettuato il passaggio delle quote societarie da Andrea Micheli — morto per Covid nel 2020 — ad Anna Micheli. Un passaggio di quote che la società di via De Gasperi non ha comunicato alla Covisoc nei tempi stabiliti dalle norme federali.

I vertici del club non hanno perso tempo e subito dopo il deferimento si sono rivolti all’avvocato bergamasco Cesare Di Cintio. E alla luce dei nuovi atti, è già stato preannunciato il ricorso contro la sentenza.

A causa di questa penalizzazione, la Pergolettese si vede ripiombare nella zona playout a quota 9 punti, uno solo rispetto al fanalino di coda Pro Sesto. Una «doccia gelata» per capitan Villa e compagni dopo la bella vittoria conquista tra le mura amiche contro il più quotato Lecco.