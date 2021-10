Vanoli batte Reggio Emilia, primo colpo in trasferta

BOLOGNA - Due punti d’oro per la Vanoli che riesce a espugnare il palazzetto di Bologna contro Reggio Emilia. È la prima vittoria in trasferta per il biancoblù: 58-64 è il risultato finale che indica quanto le difese abbiano avuto la meglio sugli attacchi.

Cremona ha avuto molto poco dal pacchetto stranieri, ma tantissimo da quello italiano. Decisivi sono stati Pecchia con i suoi 23 punti, Cournooh con 16 e Matteo Spagnolo con 11.

Andrea Pecchia, migliore in campo

Cremona ha quasi sempre comandato, ma non è mai riuscita a scappare del tutto lasciando la porta aperta per Reggio fino a pochi secondi dalla fine quando proprio una tripla di Cournooh ha cambiato le cose.

Matteo Spagnolo