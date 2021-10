Pergolettese corsara a Trento, tre punti pesanti

TRENTO - La Pergolettese reagisce nel migliore dei modi dopo la stangata della penalizzazione di 2 punti in classifica subita in settimana e a Trento centra la prima vittoria in trasferta di questa stagione.

I gialloblu di mister Lucchini hanno vinto 2 a 1 e hanno conquistato tre punti che ridanno ossigeno a una classifica deficitaria. Buono l’approccio alla gara della Pergolettese che passa in vantaggio con Scardina al terzo minuto e che per tutto il primo tempo gioca una buona gara.

Nella ripresa arriva la reazione dei padroni di casa che pareggiano con un bel tiro al volo di Pasquato. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa attaccano a testa bassa per una ventina di minuti alla ricerca del gol del vantaggio ma è proprio in questa fase che la Pergolettese mostra carattere e ordine tattico e contiene gli avversari.

Nel finale, quando la gara sembrava avviata verso un pareggio, arriva la rete del successo dei gialloblu che segnano con Varas un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo su Morello.