Vbc Casalmaggiore incornata dal Bisonte: ora è crisi vera

SCANDICCI - La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore non inverte la tendenza e torna dalla trasferta di Firenze incassando il terzo 3-0 consecutivo per mano del Bisonte. Una sconfitta che apre lo stato di crisi per la formazione di coach Martino Volpini che, orfano di Zhidkova, passata al Muratpasa, e con Rahimova ancora indisponibile ha schierato il quarto opposto stagionale inserendo Mangani per Malual nel terzo set. Le ospiti hanno recitato scena muta in un primo set a senso unico, si sono perse nel cuore del secondo set, messe in croce da Firenze che pur con Nwakalor fuori partita ha attaccato con profitto con il resto del sestetto (60% nel secondo set, esclusa l’opposta azzurra) e poi, nel parziale più combattuto, il terzo, hanno concesso il sorpasso alle toscane all’ultima curva, incapaci di capitalizzare un vantaggio mantenuto a lungo.

Bisonte-Casalmaggiore: 3-0 (25-17; 25-18; 27-25)