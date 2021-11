Vanoli, al PalaRadi arriva la corazzata Olimpia

CREMONA - Come ogni anno di serie A, la gara contro Milano è sempre la più importante della stagione. Lo è dal punto di vista del prestigio e anche da quello dell'immagine. La Vanoli per questo vuole farsi trovare pronta, il palazzetto sarà tutto esaurito (sempre nell’ordine del 60% contingentato), con l’obiettivo di cercare di fare un’impresa. Come ha detto coach Paolo Galbiati Cremona non ha nulla da perdere, anzi non sarà complicato trovare gli stimoli perfetti. Milano è prima in campionato e prima in Eurolega e quindi una formazione di grandissimo valore. Viceversa però gli uomini di Ettore Messina potrebbero avere un piccolo calo di concentrazione. Dopo il successo contro il Barcellona ci può stare che la sfida contro Cremona venga inconsciamente considerata come meno importante. Su quello dovrà fare leva la Vanoli cercando di sfruttare una giornata magari non brillantissima degli avversari e spingendo in modo forsennato per tutta la gara. Perché l’unico sistema per poter avere un’occasione è quello di aggredire in difesa e far circolare la palla in attacco. Certo, servirà l’aiuto della truppa americana che dopo qualche giornata di «riposo» deve fare la differenza in una gara così delicata.