Vbc e Zhidkova già si separano

CASALMAGGIORE - Ciò che era ufficioso nella forma ma ufficiale nella sostanza ha trovato una propria coerenza anche formale dato che Katerina Zhidkova non è più una giocatrice della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore e si aggregherà presto a una squadra della seconda serie turca. Un addio scontato già dopo l’arrivo di Rahimova per il quale si attendevano solo riscontri da controparti interessate. L’opposta azera, nonostante la rescissione consensuale e gli auguri di rito della società, non ha preso benissimo la declinazione della vicenda e sui social ha rimosso, di fatto, tutti gli amici che gravitavano nell’orbita della Vbc, compagne di squadra escluse.