La Pergolettese ritrova mister Contini. Ma da avversario

CREMA - Pergolettese contro il suo passato. La Giana, prossimo avversario del team cremasco nella gara che si disputerà domenica a Gorgonzola, ha esonerato l’allenatore Oscar Brevi e ha ingaggiato per sostituirlo l’ex gialloblù Matteo Contini, che ha firmato un accordo che lo legherà alla società biancazzurra sino al 30 giugno 2022. Contini è stato tecnico della Pergolettese per tre spezzoni di stagione. Il 6 novembre 2018 è stato promosso dagli Allievi alla guida della panchina della prima squadra della Pergolettese dopo l’esonero di Ivan Del Prato. A fine campionato ha portato i gialloblù alla promozione in serie C, dopo lo spareggio vinto contro il Modena per 2-1. Il campionato seguente è stato riconfermato sulla panchina cremasca, ma il 12 novembre 2019 è stato esonerato con la squadra all’ultimo posto del girone A con soli 5 punti. A giugno del 2020 è stato richiamato a guidare l’équipe cremasca nella doppia sfida ai playout contro la Pianese, dopo il momentaneo e forzato abbandono di Fiorenzo Albertini per non aver avuto l’idoneità sportiva necessaria dopo l’epidemia di Covid-19. Contini è riuscito a salvare la Pergolettese con due pareggi, grazie al miglior piazzamento in classifica. Confermato per il successivo campionato 2020-21, il tecnico varesino si è dimesso il 15 novembre con la squadra al quindicesimo posto, per divergenze di vedute con la dirigenza. In questa stagione, Contini è già stato al Voltini a visionare l’équipe cremasca.