CREMA. 15ª EDIZIONE Sport Maratonina sotto la pioggia: vincono i favoriti Eric Muthomi Riungu e Addisalem Belay Tegegn

Oltre duemila atleti nelle tre gare, suddivisi in griglie a seconda del colore del pettorale, in base al miglior tempo degli ultimi due anni, dichiarato in sede di iscrizione