Juvi Ferraroni, dal mercato il ritorno di Sipala per rinforzare il roster

CREMONA - 'Sono contento di tornare! Non mi aspettavo una chiamata della Juvi, ma fa davvero piacere perché io qui ero stato bene e perché significa che avevo lasciato un buon ricordo come giocatore'. A parlare è l'ala-pivot Andrea Sipala nuovo acquisto della Juvi Ferraroni. Classe ‘95, per Andrea si tratta di un ritorno in casa Juvi: l’ala grande in provenienza da Jesolo ha infatti già indossato la maglia oroamaranto nella stagione di Serie B 2018/2019. Dopo l'esperienza a Cremona, Andrea ha proseguito la sua carriera a Jesolo dove lo scorso giugno ha conquistato la promozione in Serie B nazionale.

'Questa nuova opportunità mi carica molto. Sono pronto a mettere a disposizione della squadra la mia duttilità e la mia motivazione'.