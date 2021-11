Vbc Casalmaggiore, niente impresa: Monza resta tabù

MONZA - La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore non riesce nell’impresa di interrompere una striscia negativa di otto sconfitte consecutive con Monza e cade sul campo del Vero Volley dell’ex Gaspari reggendo solo per un set il ritmo delle padrone di casa trascinate da una strepitosa Alessia Orro. Le assenze importanti del sestetto locale, Gennari e Mihajlovic con Van Hecke preferita a Stysiak, non hanno influito sul risultato, colpa anche di una Casalmaggiore che ha fatto poco per incidere là dove avrebbe potuto e che si è dimostrata rinunciataria dal secondo set in avanti.

MONZA-CASALMAGGIORE: 3-0 (25-20; 25-17; 25-18)