Cremonese corsara, Reggina battuta in rimonta a domicilio (2-1)

REGGIO CALABRIA - Missione compiuta. La Cremonese doveva riprendersi la zona playoff e lo ha fatto rimontando una Reggina tosta ma che è sparita nella ripresa quando i grigiorossi hanno cominciato a collezionare occasioni in serie. Successo pesante e meritato per la squadra di Pecchia. Altalena di emozioni allo stadio Granillo dove nel primo tempo regna un certo equilibrio con la Reggina però che si fa preferire sul piano della determinazione a trova il vantaggio di testa con Montalto dopo che un rimbalzo aveva tradito Valzania facendogli perdere palla. Da segnalare però i due interventi straordinari del portiere Turati che ha negato il gol sia a Valzania che a Buonaiuto.

Nella ripresa la Cremonese cambia marcia e si procura una serie di occasioni prima di pareggiare. La più ghiotta il rigore che Valeri si guadagna con un’incursione in area. Stavolta sul dischetto va Fagioli che si fa parare il tiro da Turati (terzo rigore fallito su quattro calciati per i grigiorossi). Il portiere reggino è protagonista poco dopo quando Valeri serve Zanimacchia davanti alla porta che calcia a botta sicura ma trova la respinta e Ciofani manca il tap in. La Cremonese pareggia all’11’ con Buonaiuto al termine di un’azione insistita con un bel tiro nell’angolino. La Cremonese attacca a testa bassa e passa a condurre con il neo entrato Gaetano che al 18’ si inserisce su un calcio d’angolo da dietro e spinge in rete la palla che stava attraversando la porta. Poco dopo su un tiro di Buonaiuto la palla deviata da un difensore colpisce la traversa. La Reggina fatica a tenere la misure e non arriva quasi mai nell’area grigiorossa mentre la Cremonese ad ogni offensiva crea pericoli. Nel finale Carnesecchi fuori da pali esce a intercettare un tiro di Cortinovis che si era ritrovato la palla fra i piedi in mezzo all’area. Vittoria importante ma soprattutto ottima la ripresa di una Cremonese che sembra aver ritrovato lo smalto migliore dopo un lungo digiuno di successi.

LA PARTITA

90' + 4' Partita terminata (1-2).

90' Quattro minuti di recupero.

90' Grande parata di Carnesecchi che salva il vantaggio sulla conclusione ravvicinata di Cortinovis .

che salva il vantaggio sulla conclusione ravvicinata di . 87' Nella Cremonese fuori Crescenzi , dentro Meroni .

, dentro . 81' Nella Cremonese esce Fagioli ed entra Deli .

ed entra . 78' Spunto di Menez che si trascina la palla fuori dal rettangolo di gioco.

che si trascina la palla fuori dal rettangolo di gioco. 75' AMMONIZIONE per Rivas .

per . 74' Doppio cambio Reggina: fuori Bellomo e Galabinov , dentro Menez e Tumminello .

e , dentro e . 72' Veronica di Cortinpovis che guadagna un calcio di punizione.

che guadagna un calcio di punizione. 69' OCCASIONE CREMONESE. Bonaiuto sfiora il colpo del potenziale KO: doppio passo a disorientare Lakićević e destro secco che sbatte prima contro la schiena di Cionek e poi contro la traversa.

sfiora il colpo del potenziale KO: doppio passo a disorientare e destro secco che sbatte prima contro la schiena di e poi contro la traversa. 66' Triplo cambio rebbina: escono Laribi , Liotti e Montalto ed entrano Cortinovis , Lakicevic e Rivas .

, e ed entrano , e . 63' GOOOL. Raddoppio della Cremonese con il neoentrato Gaetano (1-2). Appostato sotto porta sugli sviluppi di un corner, Gaetano approfitta di un controllo non impeccabile di Loiacono e batte Turati .

Raddoppio della Cremonese con il neoentrato (1-2). Appostato sotto porta sugli sviluppi di un corner, approfitta di un controllo non impeccabile di e batte . 62' Nella Cremonese esce Valzania ed entra Gaetano .

ed entra . 60' Tiro-cross di Liotti . Carnesecchi respinge di pugno.

. respinge di pugno. 56' GOOOL. Pareggio della Cremonese con Bonaiuto (1-1). Gran stoccata del numero 10 della Cremonese, che dal limite dell'area finalizza con il sinistro una lunga azione dei suoi.

Pareggio della Cremonese con (1-1). Gran stoccata del numero 10 della Cremonese, che dal limite dell'area finalizza con il sinistro una lunga azione dei suoi. 52' Turati compie un altro intervento decisivo da distanza ravvicinata, su una battuta di Zanimacchia , che aveva corretto a colpo sicuro verso la rete un cross di Valeri .

51' AMMONIZIONE per Montalto.

48' CALCIO DI RIGORE CREMONESE , Fagioli dal discetto si fa parare il tiro da Turati .

46' Inizio secondo tempo. Nella Cremonese escono Sernicola e Di Carmine, dentro Valeri e Ciofani.

45' Fine primo tempo.

40' Bonaiuto supera Loiacono con un gioco di prestigio ed esplode un tiro violento, respinto con i pugni da Turati .

supera con un gioco di prestigio ed esplode un tiro violento, respinto con i pugni da . 39' Traversone di Sernicola , blocca Turati .

, blocca . 37' Valzania prova a sfondare a sinistra, ma si trascina la palla oltre la linea di fondo.

prova a sfondare a sinistra, ma si trascina la palla oltre la linea di fondo. 33' Conclusione di Fagioli, Turati para senza problemi.

30' GOL. Vantaggio Reggina: cross di Laribi , salta Montalto che di testa supera Carnesecchi (1-0).

Vantaggio Reggina: cross di , salta che di testa supera Carnesecchi (1-0). 28' AMMONIZIONE per Sernicola , fallo su Bellomo nei pressi dell'out di sinistra della Reggina.

per , fallo su nei pressi dell'out di sinistra della Reggina. 22' Gran tiro di Castagnetti da fuori area, parata di Turati .

da fuori area, parata di . 20' AMMONIZIONE per Cionek , fallo duro su Di Carmine .

per , fallo duro su . 15' PALLA GOL REGGINA. Punizione dalla trequarti per la squadra di Aglietti : Liotti mette il pallone in area, testata di Stravropoulos , la palla colpisce la traversa.

Punizione dalla trequarti per la squadra di : mette il pallone in area, testata di , la palla colpisce la traversa. 10' Tiro da fuori area di Zanimacchia , palla appena sopra la traversa.

, palla appena sopra la traversa. 8' PERICOLO. Sforbiciata in area grigiorossa di Montalto , palla alta sulla traversa.

Sforbiciata in area grigiorossa di , palla alta sulla traversa. 5' Controllo sbagliato di Castagnetti , che concede una rimessa laterale in fase offensiva agli amaranto. Montalto non riesce poi ad addomesticare la sfera e l'azione si perde.

, che concede una rimessa laterale in fase offensiva agli amaranto. non riesce poi ad addomesticare la sfera e l'azione si perde. Partita iniziata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REGGINA: Turati; Cionek, Stravropoulos, Loiacono, Liotti; Laribi, Crisetig, Hetemaj, Bellomo; Galabinov, Montalto. All. Aglietti.

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Di Carmine, Buonaiuto. All. Pecchia.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

FOTO: FOTOLIVE