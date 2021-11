'Vanoli, serve solamente avere pazienza'

CREMONA - Tre sconfitte consecutive, l’ultima che brucia parecchio in casa contro Pesaro. La Vanoli si lecca le ferite, ma parte da una certezza: la condizione fisica curata dal preparatore Jacopo Torresi. «In effetti stiamo bene. Lo dicono i finali di partita in cui spesso riusciamo a recuperare anche svantaggi pesanti. Non è quello il problema».

Qualche infortunio però sta minando il lavoro.

«Nell’ultimo periodo senza dubbio. Poeta sta recuperando da un problema muscolare, contro Pesaro mancava anche Sanogo che dopo una gomitata subita in allenamento sul naso aveva qualche problema di equilibrio. Su McNeace la situazione è più complessa. Si è sottoposto a una pulizia della zona tibiale a livello medico, per la seconda volta. Nel primo caso aveva avuto un grande beneficio».

Qual è il problema di questa Vanoli?

«Con due punti in più staremmo parlando di una situazione tranquilla. In questo momento serve pazienza. Ci vuole almeno un girone per trovare la giusta fisionomia di squadra, soprattutto per un complesso come il nostro che ha cambiato molto. Siamo in linea di galleggiamento, ma stiamo pagando il fatto che molti di questi ragazzi non hanno mai avuto un’esperienza europea. Sanogo arrivava da un anno e mezzo di inattività. Credo sia normale che serva un po’ tempo. Dobbiamo capire esattamente cosa serve per il bene della squadra. Questi ragazzi hanno un grande cuore e spesso cercano di risolvere la situazione da soli. Invece per poter risalire serve giocare di squadra e aiutarsi. Come ha detto coach Galbiati l’unica via è quella di chiuderci in palestra e lavorare. La volontà non manca da parte di nessuno».