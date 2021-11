Pizzighettone da dieci e lode, le altre si fermano

GORLE 58

PIZZIGHETTONE 75

Virtus Gorle: Montagnosi 4, Buffo 7, Bacis ne, Milovanovic 21, Colombo 3, Scarcella ne, Gotti 6, Osaghae ne, Cannavale 9, Siciliano 3, Milesi 5. All. Minali.

Mazzoleni Pizzighettone:Gorreri 14, Ndiaye 7, Severgnini 2, Belloni 1, Bassani 14, Foresti 18, Tolasi, Pairone 7, Manini 3, Jelic 9. All. Giubertoni.

Arbitri:D’Amico di Legnano (Mi) e Spina di Milano.

Parziali:15-14, 32-36, 39-52.

Note:fallo tecnico a Gorreri (17’), Manini (24’), Montagnosi (35’). Fallo antisportivo Montagnosi (18’).

Mvp:Foresti.

NBB 74

SORESINA 62

Nbb Mazzano: Gallanti ne, Calò 5, Fenaroli 5, Carnevali, Dal Maso 14, Veronesi 18, Lombardi 11, Lato 2, Gjorgjevikj 4, Ballini 4, Nkot Nkot 2, Ruiu 9. All. Lovino.

Puli-Sistem Soresina: Bandera, Pala 4, G. Cremaschi 7, Russo ne, M. Cremaschi 5, Avino, Gusperti 1, Maghet 23, Grassi 3, De La Cruz 4, Assui 15. All. Castellani.

Arbitri: Cantarini di Annicco e Parolini di Concorrezzo.

Parziali:13-8, 32-22, 54-39.

Note: usciti per cinque falli Dal Maso.

Mvp: Veronesi.

ISEO 78

PIADENA 67

Basket Iseo:Cuelho 5, Sgrelli ne, Baroni 13, Caramatti 17, Giorgini 1, Montini, Boccafumi, Azzola 20, Veronesi 14, Gardin 6, R. Staffiere, G. Staffiere 2. All. Mazzoli.

MgKvis Piadena:Bosoni, Zugno 9, Gallo 4, Boffelli 19, Pessina ne, Bonfiglio ne, Cavagnini, Avanzini 9, Forte 4, Filahi 6, Bonaccorsi 16. All. Baiardo.

Arbitri:Nespoli di Carate Brianza (Mb) e Bernardi di Cantù (Co).

Parziali:26-8, 38-25, 56-40.

Note: fallo tecnico alla panchina MgKvis (15’).

Mvp: Azzola