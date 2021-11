Crema in dieci per 70', al Voltini passa il Legnano

CREMA - Si ferma a quattro la striscia positiva del Crema che al Voltini viene sconfitto 1 a 0 dal Legnano. Il gol della vittoria degli ospiti è arrivato al 6' della ripresa ed è stato realizzato da Beretta.

Sulla sconfitta dei nerobianchi pesa l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Bertelli dopo 20 minuti del primo tempo. Nella gara ci sono stati anche due rigori sbagliati, uno per parte: nel primo tempo Zilioli para il penalty calciato da Ravaso e nella ripresa il bomber Ferretti fallisce il calcio dal dischetto che sarebbe valso il pareggio per il Crema. Una sconfitta amara per i nerobianchi che, per quanto fatto nella ripresa, avrebbero meritato anche il pareggio.