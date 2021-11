La Vbc non sbaglia: secco 3-0 a Trento

TRENTO - La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore non sbaglia il primo scontro diretto con vista sull’ottavo posto e sfrutta al meglio il rientro in campo di Rahimova e l’assenza di Piani in casa Delta Despar Trentino per guadagnare tre punti in tre set a domicilio come non accadeva dalla trasferta di Roma.

Le ragazze di coach Volpini confermano di non avere mezze misure e per l’ennesima volta risolvono la pratica con tre punti in tasca, come sempre successo in caso di vittoria, lasciando alle padrone di casa di coach Bertini la miseria di quattro vantaggi nell’arco dei tre set disputati a testimonianza del dominio rosa in un match che le locali non sono praticamente mai riuscite a mettere in discussione. Domenica al PalaRadi arriva Cuneo: sognare si può.