Cremonese, col Frosinone si deve tornare a correre

CREMONA - Finora lo stadio Zini è caduto solamente una volta contro il Perugia, per il resto ha retto il confronto e non ha deluso contro avversari molto quotati che viaggiano ai primi posti della classifica. Questa sera (ore 18) arriverà il Frosinone a misurare la tenuta della Cremonese reduce dall’inattesa e amara sconfitta di Alessandria. La squadra di Grosso fuori casa non ha ancora perso un match e ha guadagnato la bellezza di 12 punti facendone la terza migliore squadra come rendimento.

MATCH PIENO DI INSIDIE

A Cremona i ciociari non faranno eccezioni e arriveranno per centrare il risultato, giocando bene. Lo ha detto lo stesso Pecchia che il Frosinone per molti aspetti assomiglia alla Cremonese come modo di proporsi in campo. Il livello qualitativo del match promette bene e fino a questo momento i grigiorossi hanno sempre trovato spunti interessanti quando hanno trovato spazi per giocare. Senza dimenticare che si entra nel vivo del mini torneo per due club che alla fine del 2021 vogliono essere tra le candidate a giocarsi il girone di ritorno da protagoniste. Rispetto a sabato scorso la Cremonese deve ritrovare maggiore qualità nel fraseggio e maggiore capacità di distendersi sul campo senza farsi soffocare dalla pressione avversaria. Intenzioni che non sempre sono state messe in pratica o che non sempre si sono trasformate in reti decisive per l’andamento del match.