Cremonese sprecona: solo un pareggio contro il Frosinone

CREMONA - Botta e risposta nel giro di tre minuti ad inizio ripresa. Al 10', da corner, Ciofani sovrasta il diretto marcatore e schiaccia di testa alle spalle di Ravaglia, sfatando il tabù grigiorosso del gol su palla inattiva. Il pareggio arriva al 13': il cross dalla destra di Cotali spiove al limite dell'area per il colpo di testa di Gatti, intercettato con gesto felino da Charpentier che trova la zampata vincente. Il match tra Cremonese e Frosinone finisce 1-1, ma la squadra di Pecchia si mangia le mani per le numerose occasioni fallite. Incredibile quella capitata sui piedi di Gaetano al 25' del secondo tempo: l'assist di Baez è perfetto, il fantasista napoletano controlla e, dal dischetto del rigore, fa partire un piatto sinistro che sfila a pochi centimetri dal palo. Nel primo tempo erano stati Strizzolo e Fagioli a divorarsi due palle-gol clamorose. La Cremo - oggi nella sua versione più sprecona - non sa più vincere.

SECONDO TEMPO

48' - Finale: 1-1 allo Zini tra Cremonese e Frosinone

44' - Ammonito Zampano

39' - Di Carmine per Ciofani e Buonaiuto per Castagnetti

36' - Nardi prende il posto di Zanimacchia

35' - La Cremo è tornata a spingere con convinzione, ma il Frosinone concede pochi spazi. Zanimacchia riesce a liberarsi ma conclude debolmente tra le braccia di Ravaglia

30' - Baez scatenato serve Ciofani che, di prima intenzione, ciabatta addosso a un difensore del Frosinone

25' - Erroraccio di Gaetano: ripartenza micidiale della Cremonese e il numero 70 grigiorosso, all'altezza del dischetto, spedisce a lato una facile conclusione di sinistro

23' - Fuori Strizzolo, dentro Baez

20' - L'inerzia del match è cambiata: i grigiorossi sono in difficoltà

⚽ 13' - PAREGGIO DEL FROSINONE. Manovra sulla destra, palla spizzata di testa per Charpentier che a centro area trova la zampata vincente

⚽10' - GOOOOL DELLA CREMONESE. Corner sul secondo palo: Ciofani stacca di testa e batte Ravaglia

9' - Gaetano, dopo un rimpallo fortunoso, conclude addosso a Ravaglia: pallone in angolo

- Nessun cambio nell'intervallo

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo: 0-0. Cremonese a un passo dal gol in almeno tre occasioni

41' - Fallo di Zanimacchia e punizione dal limite per il Frosinone. Cicerelli non trova la porta

38' - Zanimacchia ci prova dalla distanza: palla altissima

35' - Altro salvataggio sulla linea per il Frosinone: Cremo a un passo dal vantaggio con Strizzolo, che tocca male a un passo dalla porta

33' - Fagioli fallisce un'opportunità clamorosa: ruba palla a Szyminski, ma poi conclude addosso a Ravaglia

30' - Cartellino giallo per Castagnetti

29' - Missile mancino di Ciofani dopo una bella combinazione al limite: Ravaglia vola a respingere in angolo

25' - Grande occasione per Strizzolo: punizione scodellata a centro area, nel traffico spunta il friulano che, in girata, manca d'un soffio lo specchio della porta

24' - Sernicola fermato al limite dall'area: corner corto per la Cremo e cartellino giallo per Cotali

13' - Tribuzi ci prova dai 18 metri: palla larga

10' - Ammonito Strizzolo per un intervento in ritardo su Zampano

9' - Okoli ferma Garritano a tu per tu con Carnesecchi

8' - Ciofani da posizione impossibile impegna Ravaglia, Gatti salva sulla linea di porta

6' - Ancora Valeri pericoloso con uno dei suoi scatti brucianti: Ravaglia respinge

1' - Valeri sfonda sulla sinistra, la retroguardia ciociara sbroglia

- La Cremonese prova a sfatare il tabù del gol su palle inattive; di fronte ha la miglior difesa del campionato

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Fagioli, Castagnetti, Gaetano; Zanimacchia, Ciofani Strizzolo.

In panchina: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Ravanelli, Baez, Nardi, Buonaiuto, Meroni, Bartolomei, Crescenzi, Di Carmine, Deli.

Allenatore: Pecchia.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Cicerelli; Tribuzi, Charpentier, Garritano.

In panchina: De Lucia, Minelli, Gori, Maiello, Haoudi, Novakovich, Zerbin, Lulic, Canotto, Ciano, Manzari, Casasola.

Allenatore: Grosso.



ARBITRO: Camplone di Pescara.