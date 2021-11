Juvi show nel posticipo con Bernareggio (81-49)

JUVI 81

BERNAREGGIO 49

Juvi Ferraroni Cremona: De Martin, Milovanovikj 10, Bona 12, Nasello 11, Tonello 5, Fumagalli 3, Vacchelli, Giulietti 7, Sipala 3, Preti 23, Gobbato 7. All. Crotti.

Pallacanestro Bernareggio 99:Lanzi, Issa, Di Meco 9, Anaekwe 4, Marra, Quartieri 11, Doneda 5, Almansi 2, Adamu 7, Gatti 9, Pirola, Cappelletti 2. All. Cassinerio.

Arbitri:Gallo di Monselice (Pd) e Migliaccio di Catanzaro.

Parziali:24-12, 41-25, 71-40.

Note: fallo tecnico a Preti (19’), Marra (26’).

Mvp: Preti.

CREMONA - Una Juvi attenta, concentrata e cinica non fa sconti a Bernareggio nel posticipo della nona giornata del campionato di serie B, vince la terza partita consecutiva e si porta a soli due punti dalla vetta. La squadra allenata da Crotti fa sembrare facile una partita che non lo era.

Bernareggio tira 1/10 dal campo nei primi quattro minuti e non riesce ad essere pericolosa nemmeno quando Cassinerio prova ad appoggiare la palla vicino a canestro per Anaekwe, centro con fisico e grande atletismo. Il primo canestro di Milovanovikj timbra il vantaggio in doppia cifra (14-4), Nasello e ancora Bona scolpiscono pallacanestro di un altro livello. Gli undici viaggi in lunetta (a due) di un primo quarto (quasi) perfetto (24-12) sono lo specchio di quanto sia differente l’intensità offensiva e la voglia di attaccare il canestro. E quando si allungano le rotazioni (dentro anche Tonello all’inizio del secondo quarto), il prodotto finale non cambia. Sipala in lunetta fa +14 (30-14), Di Meco dopo aver convertito un gioco da tre punti (30-17, 14’) commette il terzo fallo personale, così come aveva fatto Cappelletti due minuti prima. Cassinerio reinventa le proprie rotazioni, si mette a zona 3-2 per provare ad arginare l’ondata juvina e qualche risultato arriva. Ma nemmeno il quarto d’ora di pausa cambia l’inerzia della partita. Dagli spogliatoi esce un Preti immarcabile per tutti. Quando Gatti infila la tripla del 41-30, l’ala confeziona un break di 6-0, cementato in lunetta, dove nei primi trenta minuti è infallibile (11/11). Non si ferma più la macchina perfetta, perché il parziale si allarga fino al 27-9 (68-39, 28’), ancora con Preti, 15 punti nel solo terzo quarto. Tonello, da sette metri abbondanti, segna il canestro del +31 (71-40) con ancora dieci minuti da giocare. Gara in ghiaccio e settima vittoria in campionato per una Juvi in continua crescita. Nel prossimo turno è calendarizzata la trasferta sul campo della Virtus Padova, prima della sfida casalinga con l’attuale capolista Mestre, che domenica ha perso la prima partita del proprio campionato sul campo di Lumezzane.