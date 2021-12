Cremonese a Cosenza per riprendere la scalata

CREMONA - Il Cosenza, che in casa ha raccolto quasi tutti i punti che vanta oggi in classifica (13 su 15) è la prima squadra coinvolta nei playout. Il bilancio della Cremonese, nei confronti delle avversarie che non possono dormire sonni tranquilli, finora è di quattro punti: successo contro il Vicenza, pareggio subito in rimonta contro il Pordenone e sconfitta ad Alessandria. L’occasione per rifarsi e incrementare il bottino di vittorie si presenta oggi allo stadio Marulla di Cosenza (fischio d’inizio ore 14) contro una formazione che ha pagato il mercato in ritardo della scorsa estate dovuto al ripescaggio e che arriva da un periodo magro con un solo punto conquistato nelle ultime cinque gare. Il primo pericolo per la Cremonese è quello di risvegliarsi la settimana prossima fuori dalla zona playoff confermando il lento ma inarrestabile scivolamento in classifica: nelle ultime otto giornate i grigiorossi hanno conquistato una sola vittoria. Per la gara odierna, la squalifica di Castagnetti costringerà a cambiare nuovamente formazione titolare. Il ritorno al trequartista contro il Frosinone ha dato segnali buoni, ma il Cosenza con il suo modulo fa più densità in mezzo al campo e cambierà i connotati alla prestazione dei grigiorossi. L’esperienza ha ormai insegnato che ci sono formazioni che affrontano la gara prevalentemente sul piano agonistico e non bisogna presentarsi impreparati a questa eventualità concreta.