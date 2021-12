Draft NBA, Matteo Spagnolo nella top 50 di ESPN

CREMONA - Le previsioni del sito americano ESPN sui nomi più quotati per il Draft NBA 2022 vedono ben 5 italiani nella Top 100. Tra questi c'è anche Matteo Spagnolo, stellina della Vanoli Basket Cremona: l'atleta classe 2003, nativo di Brindisi, figura al 49° posto ed è il secondo italiano a comparire nella lista dopo Paolo Banchero, che si piazza al secondo posto mantenendosi sul podio dei giovani talenti che potrebbero sbarcare in NBA il prossimo anno.



Spagnolo è unanimemente ritenuto una grandissima promessa dai coach e tutti gli avversari lo considerano molto pericoloso. Dopo l’esordio in Serie B a soli quattordici anni con Stella Azzurra Roma, è passato al Real Madrid nel 2018 diventando il primo giocatore italiano a militare nei blancos, per poi approdare in Nazionale Under-16 vincendo il bronzo agli Europe i del 2019. Il giovane cestista è tornato in Italia dopo aver firmato il contratto con la Vanoli Basket Cremona a luglio di quest’anno. Visto l’altissimo livello di resa, è molto quotata per lui una chiamata al secondo giro di Draft.