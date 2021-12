Colpo grosso di mercato per Piadena, preso Pennacchiotti

PIADENA - Colpaccio della MgKvis Piadena che ha messo sotto contratto fino al termine della stagione il lungo argentino classe 1990 Franco Pennacchiotti. Centro mancino, 205 centimetri ed un fisico da atleta vero, è un giocatore moderno con una doppia dimensione, capace di essere pericoloso spalle a canestro, ma anche con il tiro dalla media. Il giocatore è arrivato ieri in Italia ed è stato presentato nel pomeriggio presso l’azienda Trasporti Pesanti di Piadena, sponsor del club. Il direttore sportivo Antonello Tonghini inquadra l’ultimo movimento in entrata della MgKvis: «Prima di tutto voglio ringraziare Trasporti Pesanti per averci ospitato: essere qui è motivo di orgoglio. Abbiamo inserito un giocatore che crediamo possa spostare gli equilibri in un campionato come quello di serie C Gold. Per Piadena è un investimento importante. Vogliamo provare a vedere se riusciamo a fare qualcosa in più. Purtroppo la classifica, in questo momento, non è dalla nostra parte. Però con l’addizione di Pennacchiotti siamo convinti potremmo cambiare passo».

Il lungo arriva dopo una breve partentesi nella terza lega spagnola con l’Ourense. Nel 2019/2020 è stato il miglior realizzatore nella Liga Argentina, la seconda serie del paese, con la maglia del Villa Mitre a 21.3 punti e 13 rimbalzi di media con il 48.7% nel tiro da due ed il 31% da tre. Ha giocato nel 2021 nel campionato uruguaiano con i colori dell’Agosto Montevideo (16.1 punti, 12.1 rimbalzi).

Il club nelle prossime ore completerà le operazioni di tesseramento. La speranza è quella di poter schierare il giocatore già dalla prossima gara interna di sabato contro la Virtus Gorle.