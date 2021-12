Cremonese, con il Crotone maglia natalizia per progetto benefico

CREMONA - Dicembre vuol dire Christmas Match. In occasione della gara tra Cremonese e Crotone di venerdì, i grigiorossi scenderanno in campo con una maglia speciale a tema natalizio, come ormai accade da cinque stagioni a questa parte. Il tema scelto per la maglia celebrativa di questa stagione richiama il calore e lo spirito familiare di questo periodo, con un design che si ispira ai tipici maglioni natalizi. I colori scelti per le maglie non possono essere che il grigio e il rosso, mentre per quelle dei portieri la scelta è ricaduta sul verde.

THISABILITY USC STORE

"E' con grande orgoglio che portiamo avanti questa iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso nel nostro calendario - spiega il responsabile Marketing Stefano Allevi -. Oltre a voler celebrare le imminenti festività, la maglia, realizzata con la collaborazione del nostro sponsor tecnico Acerbis, ha una valenza sociale. Le maglie utilizzate dai nostri ragazzi durante la gara verranno messe in vendita al Thisability USC Store a partire dalla prossima settimana al costo di 150 euro e il ricavato sarà destinato interamente al sostegno di questo progetto". Ai tanti appassionati e ai collezionisti non resta dunque che acquistare il prezioso cimelio, prossimamente disponibile presso lo store di via Solferino. (ITALPRESS)