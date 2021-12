Vbc Casalmaggiore, contro Busto Arsizio arriva un altro ko

CREMONA - La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore si congeda dal PalaRadi per il 2021 con una sconfitta per mano dell’Unet E-Work Busto Arsizio al termine di un match avaro di soddisfazioni per le ragazze di coach Volpini. Le farfalle, infatti, sono arrivate al PalaRadi reduci da cinque set giocati mercoledì in Cev e senza Alexa Gray, bomber di posto quattro, fermata dal Covid. Nonostante defezioni e sforzi supplementari, però, non hanno faticato più di tanto ad aver la meglio di una Casalmaggiore pericolosamente involuta. Ora, abbandonato definitivamente l’obiettivo ottavo posto, ormai irraggiungibile dopo la vittoria di Cuneo al tie break con Perugia, Bechis e compagne farebbero meglio a guardarsi le spalle. Nel match di Santo Stefano affronteranno infatti la Bartoccini Fortinfissi fanalino di coda ed una sconfitta ulteriore avvicinerebbe terribilmente Casalmaggiore alla zona rossa della classifica.

CASALMAGGORE - BUSTO ARSIZIO: 1-3 (14-25; 25-22; 16-25; 19-25)