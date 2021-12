Pergolettese, pareggio in rimonta contro la Juventus Under23

ALESSANDRIA - La Pergolettese ottiene un buon pareggio in rimonta sul campo della Juventus Under23: la sfida finisce 1-1 dopo novanta minuti combattuti. Nel primo tempo la squadra di Lucchini esibisce buone trame di gioco e colleziona qualche occasione da rete, in particolare con Scardina; è comunque la Juve ad andare più vicina al gol del vantaggio con la traversa colpita da Palumbo. I bianconeri riescono a mettere il naso avanti a inizio di ripresa con la rete di Brighenti, che finalizza di testa il cross di Barbieri. Al 17' la Pergolettese ottiene il pareggio con Varas, che realizza il calcio di rigore che si era conquistato lui stesso. Il 2021 dei gialloblù si chiude, quindi, con un punto in trasferta, il quinto dall'inizio della stagione.