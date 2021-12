Il Covid rinvia la gara tra Crema e Real Calepina

CREMA - Niente match prenatalizio in Serie D. A seguito di positività riscontrate nel gruppo squadra nerobianco, la gara tra Crema e Real Calepina in programma domani pomeriggio al Voltini è stata rinviata a data destinarsi. Per fissare il recupero si andrà, verosimilmente, a metà gennaio. Il 2021 per la squadra di Bellinzaghi si è quindi chiuso sabato con la vittoria di Vimercate.