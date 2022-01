Volley, il Covid in casa Vbc: 6 atlete positive

CASALMAGGIORE - Il Covid colpisce anche la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore che negli ultimi giorni ha riscontrato sei positività tra le atlete e due nello staff tecnico ed è ora tutta in quarantena sino almeno al 5 gennaio. Il primo match del 2022, in teoria in programma lunedì 10 gennaio a Scandicci contro la Savino del Bene, rischia dunque di slittare. “Purtroppo anche la nostra squadra è stata colpita dai contagi – commenta il presidente Massimo Boselli Botturi – e dubito fortemente che si possa disputare il match con Scandicci”.

L’aumento esponenziale del numero dei contagi non ha dunque risparmiato la società del Listone che lo scorso anno pagò a carissimo prezzo la positività delle proprie atlete dato che dopo un campionato esente da quarantene si trovò proprio a ridosso dei playoff a dover affrontare il Covid con l’amara conseguenza di dover rinunciare agli ottavi di finale con Chieri con indubbio danno.

Ora per le ragazze di coach Martino Volpini si prospetta una corsa contro il tempo dato che dopo il match in programma in Toscana ci sarebbe l'anticipo televisivo di sabato 15 gennaio, alle 20.30, al PalaRadi contro l'Igor Novara ed è ovvio che la situazione attuale sia ancora passibile di peggioramento al prossimo giro di test.