Serie B, la Cremonese comunica: "Cinque positivi nel gruppo squadra"

CREMONA - La Cremonese, in una nota ufficiale, comunica che "in occasione della ripresa dell’attività i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti contestualmente a tampone rapido ad immunofluorescenza e tampone molecolare. L’esito del controllo con tampone rapido ha evidenziato la positività al Covid 19 di un atleta del gruppo squadra, immediatamente isolato.

Altri tre calciatori erano risultati positivi durante il precedente periodo di vacanza; a loro va aggiunto l’atleta già in isolamento da prima di Natale". In tutto sono dunque cinque i contagiati tra i grigiorossi: fra questi ci sono senza dubbio Daniel Frey e Nicolò Fagioli, che hanno annunciato sui social di essere risultati positivi al tampone. "Per i cinque appartenenti al gruppo squadra - prosegue la nota della Cremonese - sono state attivate le procedure normative e sanitarie del caso. Tutti i calciatori risultati negativi hanno svolto allenamenti individuali. Domani i grigiorossi si alleneranno a partire dalle ore 11".