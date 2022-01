Cremonese, la fine del boom dei club: erano 25, ne sono rimasti 2

CREMONA - Era il 1982, la Cremonese si era appena salvata in serie B grazie alla cavalcata finale con Emiliano Mondonico alla guida e stava per affrontare un campionato che l’avrebbe portata a un passo dalla promozione in serie A, sogno svanito all’Olimpico di Roma negli spareggi con Como e Catania. Il popolo grigiorosso era tornato ad affollare lo stadio Zini e a partecipare in massa alle trasferte della squadra. In città e in provincia si avvertiva il sentore che questa Cremonese stava per imboccare la strada che l’avrebbe portata ai massimi livelli del calcio nazionale. I club nascevano come i funghi da ogni parte, i colori grigiorossi facevano bella mostra sui balconi e alle finestre di tutti i paesi. Nel 1982, esattamente 40 anni fa, erano attivi ben 25 club grigiorossi in tutta la provincia. Da Casalmaggiore a Crema, passando per la città, i tifosi si erano organizzati per sostenere la squadra del cuore.

La Cremo sfida il Napoli di Maradona Drammatico incidente tra Montorfano e Paolinelli La squadra di Mondonico ha organizzazione superiore ai partenopei, che si affidano ai guizzi di Maradona e Bertoni - Il pubblico, sportivissimo, ha applaudito anche a gioco in corso

Erano nate piccole società, con tanto di presidente e consiglieri, trovando sede nei bar e nei ristoranti dove ogni settimana si svolgevano le riunioni con gli iscritti. Avere la tessera di un club grigiorosso a quei tempi era una sorta di obbligo per il tifoso. Allenatori, giocatori e dirigenti della Cremonese si dividevano per essere presenti alle riunioni settimanali. Era nato anche un Centro di Coordinamento che collegava tutti i club della provincia. Il picco massimo della potenza della tifoseria organizzata arrivò il 14 giugno 1983, quando diecimila e passa tifosi (86 pullman e centinaia di auto) raggiunsero Varese per la partita che poteva voler dire in caso di vittoria promozione in serie A e che invece finì 1-1.



Sono passati 40 anni e oggi i club ancora in attività sul nostro territorio, a parte i ragazzi della curva, sono solamente due: a Cremona ‘Attilio e Domenico Luzzara’ (il nome del presidente è stato aggiunto dopo la sua morte) e ‘Emiliano Mondonico’ di Castelleone (anche qui l’intitolazione è avvenuta dopo la scomparsa del Mondo). Qualche anno fa è stato inaugurato un club anche ad Annicco. È vero che i tempi sono cambiati, ma rileggere i nomi dei 25 club di allora e dei tanti passati per la curva, fa male. Molto male...