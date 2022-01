Serie A, nel Milan esordio del cremasco Luca Stanga

MOSCAZZANO - Nel rotondo successo per 3-0 del Milan in casa del Venezia ieri ha esordito, negli sgoccioli di gara, il difensore cremasco Luca Stanga, classe 2002, che vive Moscazzano insieme al papà Mauro, alla madre Monica e alla sorella Lidia. Luca ha festeggiato condividendo sui social una foto scattata sul rettangolo verde del Penzo, accompagnata da parole piene di orgoglio: "09/01/2022, data che segna il mio esordio in serie A con la maglia gloriosa del Milan. Un'emozione indescrivibile, mia auguro sia la prima di tante".

Già lo scorso anno Stanga aveva fatto qualche apparizione in prima squadra agli ordini di Pioli nei test precampionato. Luca ha iniziato a giocare nella scuola calcio della Polisportiva Cr 81 Duemila di Credera Rubiano, a 8 anni è stato selezionato dal club rossonero e al centro sportivo Vismara ha completato l’intera trafila nel vivaio milanista: dai Pulcini fino alle prima panchina in Serie A, in occasione di Milan-Atalanta dello scorso 24 luglio. Nel 2019-2020 Luca ha conquistato da protagonista il campionato di Primavera 2, sotto la guida di mister Federico Giunti.