Basket Serie A: Vanoli, l'addio di Miller è a un passo

CREMONA - La Vanoli Basket Cremona comunica che "durante il percorso di riabilitazione dall’infortunio al bicipite femorale subito durante la trasferta a Napoli del 5/12/21, il giocatore Malcolm Miller si è procurato una lesione all’adduttore con tempi di recupero stimati superiori alle 10 settimane". L’ala americana stava riprendendo e sembrava vicino al rientro, ma si è di nuovo fermato.

A questo punto diventa complicato pensare che la società lo possa aspettare ulteriormente: l’impressione è quella che Miller possa essere a un passo dall’addio alla Vanoli. La società sta valutando se intervenire sul mercato oppure se rimanere con questo roster. Attualmente Cremona con lo status del 5+5 non avrebbe bisogno di altri americani (o stranieri in generale). In caso di acquisto ogni gara uno dovrebbe sedere in tribuna. Diverso se venisse acquistato un giocatore italiano.