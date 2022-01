Supercoppa Italiana: Frecciarossa 1000 in livrea speciale

MILANO - Lo dice il nome stesso, Supercoppa Italiana Frecciarossa: quest’anno l’ambito trofeo viaggia ad Alta Velocità. Come il Frecciarossa 1000 che oggi, 12 gennaio, ha sfoggiato al binario 21 della stazione di Milano Centrale una particolare livrea realizzata appositamente per omaggiare la competizione per la quale stasera si fronteggiano Juventus e Inter allo stadio Giuseppe Meazza.

Lo speciale treno è stato presentato nel corso di un evento a cui hanno preso parte l’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, e il Direttore Business Alta Velocità, Pietro Diamantini, in compagnia di due ospiti d’eccezione, bomber come Alessandro Del Piero e Christian Vieri che negli scorsi anni tanto hanno fatto esaltare i tifosi bianconeri e nerazzurri.

Pinturicchio è un habitué della Supercoppa: ne ha vinte quattro in carriera con la Juventus, ma i tabellini dei marcatori lasciano pensare che sia quella del 2002 a cui si sente più legato, grazie alla doppietta con cui superò di misura gli avversari del Parma.

Pure nel palmares di Bobo compare una Supercoppa, quella del 1998 vinta dalla Lazio contro la Juventus, anche se sul campo di quella partita non mise mai piede, essendo arrivato solo da poche ore a vestire la maglia biancoceleste, dopo l’acquisto del suo cartellino dall’Atletico Madrid.

Tempi lontani che forse regaleranno sensazioni di nostalgia agli appassionati di calcio, eppure per provare ancora forti emozioni, godendosi del sano spettacolo agonistico, l’attesa non è lunga.

Stasera alle 21 Juventus e Inter scendono a San Siro per aggiudicarsi il primo grande trofeo del nuovo anno. Un appuntamento imperdibile in cui il mondo dello sport, rappresentato dalla Lega Serie A, si unisce a quello della mobilità. «Siamo particolarmente soddisfatti di questa partnership perché – ha spiegato Luigi Corradi – ci avviciniamo a tante persone appassionate di calcio per raccontare l’impegno di Trenitalia e Frecciarossa per un’autentica mobilità sostenibile e integrata. L’accordo con Lega Serie A assume anche una fondamentale importanza in un momento in cui il treno, mezzo green per eccellenza, è al centro di un nuovo modello di trasporto condiviso e collettivo».