Atletica: pazzesca Sveva Gerevini, è nuovo record italiano

AUBIERE - Doveva essere il rientro ufficiale nelle prove multiple dopo un anno veramente difficile e tribolato. E per Sveva Gerevini (Carabinieri/Cremona Sportiva Arvedi) è arrivato un incredibile record italiano. Il tutto alla prima prova del Circuito Elite Europeo in Francia ad Aubiere. Con 4.434 punti è arrivato il nuovo record italiano del pentathlon femminile assoluto che migliora dopo 13 anni il precedente di Francesca Doveri di 4.423 punti. Favolosa Sveva che si migliora notevolmente in ben quattro delle 5 gare previste.

La giornata super inizia molto presto con la prova dei 60 ostacoli dove la cremonese corre in 8”50 (nuovo miglioramento dopo la prova della settimana scorsa) per porta ben 1.017 punti. La seconda gara - il salto in alto - porta ancora un record assoluto per la nostra atleta che salta a metri 1,72 e in classifica aggunge ben 879 punti. Nel getto del peso - terza prova del pentathlon - sfiora il primato personale di pochi centimetri lanciando a metri 12,18 (673 punti). Per la prima volta Sveva supera i 6 metri nel salto in lungo: per lei l’ottima misura di metri 6,12 per 887 punti. Conclusione semplicemente strepitosa con i metri 800 piani che corre in 2’09”10 con un netto miglioramento e che portano ben 978 punti. La classifica finale dice 4.434 punti del nuovo record italiano assoluto. A conferma della gara di valore anche il quarto posto finale (su 29 concorrenti) in questa prima prova del Circuito Europeo delle prove multiple.

QUINTO POSTO DI DESTER NELL'EPTATHLON

Grande prova anche di Dario Dester che nell’eptathlon chiude al 5° posto la prima prova del Circuito Europeo con la sua seconda miglior prestazione con punti 5.747. Per lui due primati molto importanti in altrettante prove: nel getto del peso e nei metri 60 ostacoli.