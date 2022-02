Basket, la Vanoli chiama a raccolta tifosi e appassionati cremonesi

CREMONA - Domenica al PalaRadi (ore 17 la palla a due), la Vanoli Basket affronterà la Gevi Napoli Basket dell'ex Jason Rich per un match di campionato fondamentale in chiave salvezza, e dunque da vincere assolutamente. Vista l'importanza del risultato finale e in un momento molto delicato della stagione, la società del patron Aldo Vanoli ha deciso di 'chiamare a raccolta' il popolo biancoblu dei tifosi, annunciando prezzi d'ingresso più che popolari: curva e gradinata a 5 euro, tutti gli altri settori 10 euro (ad eccezione della tribuna blu a 20 euro). In ballo c'è la permanenza della Vanoli in serie A e tutti gli appassionati sono invitati a dare il proprio contributo sugli spalti facendo un tifo indiavolato per i colori cremonesi.