Lega serie A, il cremasco Carlo Bonomi verso la presidenza

ROMA - La Lega di Serie A di calcio si ritroverà domani per eleggere il proprio presidente, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. E il nome nuovo sul quale sarebbe stata raggiunta un'intesa è quello del cremasco Carlo Bonomi, attuale numero uno di Confindustria. A sostenerne la sua candidatura ci sarebbero anche i club delle cosiddette squadre 'piccole'. I presidenti delle 20 società sono alla ricerca di una figura autorevole e indipendente, in grado di restituire credibilità a un mondo piegato da conti in rosso e martoriato da due anni di pandemia. Per eleggere Bonomi serviranno 14 preferenze. Ossia i due terzi dell’assemblea: un risultato che dovrebbe essere alla portata. Il punto interrogativo resta legato ai franchi tiratori.