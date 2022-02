Calcio, la Pergolettese non passa con la Pro Sesto

SESTO SAN GIOVANNI - E' finita allo stadio Breda la partita tra la Pro Sesto e la Pergolettese con il risultato di 2-1.

Vittoria in rimonta quella dei milanesi. Il Pergo era infatti passato in vantaggio dopo 8' con Bariti che ha corretto una palla non trattenuta dal portiere. La risposta dei padroni di casa è arrivata alla mezz'ora con Caverzasi che ha deviato in rete un'azione di Ghezzi. Al 36', poi, Marchesi per la seconda volta da fuori area ha battuto Galeotti.

Nella ripresa, generosa prova dei gialloblu, che sono andati vicino al pareggio all'89' con Fonseca, ma la palla ha sfiorato il palo.