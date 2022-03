Calcio, Enzo Iacchetti esulta con la capolista: "Il mio cuore è per la Cremonese"

CREMONA - Il selfie postato sui canali social da Augusto Bagnoli, componente dello staff dei fisioterapisti della Cremonese e personaggio notissimo in città (ma non solo) ha fatto il pieno di clic. Nella foto è immortalato il comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e attore di Castelleone, Enzo Iacchetti, che dopo il successo grigiorosso in trasferta a Terni, ha fatto una visita a sorpresa alla squadra che nel frattempo aveva raggiunto il River Chateau Hotel di Roma. Qui dirigenti, tecnici e giocatori della Cremonese - tornata nuovamente in vetta alla graduatoria del campionato di serie B - hanno stabilito il loro quartier generale in vista della trasferta (seconda consecutiva) di martedì sul campo di Benevento (ore 18.30).

Enzo Iacchetti, accolto dal consulente strategico Ariedo Braida, ha fatto 'irruzione' nel salone dove i grigiorossi stavano cenando, al grido "Forza Cremonese". Dopo un lungo applauso, il presentatore-attore - a suon di battute e gags - si è poi intrattenuto con i presenti.