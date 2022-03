Calcio, Paleari para tutto: per la Cremo un pareggio a Benevento

BENEVENTO - Un pareggio al Vigorito contro il Benevento in assoluto è un buon risultato ma alla fine del match ai grigiorossi resta l'amaro in bocca.

Sotto di un gol i grigiorossi hanno rimediato subito con una bella rete di Baez, ancora lui, ma poi un po' per imprecisione e un po' per i miracoli del portiere campano Paleari non sono riusciti a portare a casa i tre punti che sarebbero stati meritati.

Non solo. Tre punti che avrebbero mantenuto in testa alla classifica la Cremonese che invece è stata scavalcata dal Brescia, uscito vittorioso per 2 a 1 in rimonta dal match contro il Perugia, costretto in dieci uomini per larga parte della gara.

E la prossima partita, sabato allo Zini, sarà proprio Cremonese-Brescia, derby promozione.

LA DIRETTA

La partita finisce 1-1

90' + 5' Concessi 5' di recupero

90' Altro miracolo di Paleari che su deviazione di Okoli e Glik salva il Benevento.

Gaetano con la testa fra le mani dopo l'occasione mancata da solo davanti a Paleari

89' Gaetano grazia il Benevento: da solo davanti a Paleari si fa ipnotizzare dal portiere campano che devia in calcio d'angolo.

85' Ancora cambi: dentro Casasola e Ciofani, fuori Valeri e Zanimacchia.

85' Cartellino giallo per Sernicola che colpisce un avversario a centrocampo.

77' Per la Cremonese dentro Buonaiuto e fuori Baez.

76' Nel Benevento dentro Tello e Petriccione, fuori Calò e Insigne.

75' La partita si snoda con continue folate offensive dell'una e dell'altra squadra.

72' Grande Carnesecchi che dice no a Improta che di destro conclude da distanza ravvicinata.

69' Incredibile parata di Paleari che salva il risultato su una conclusione ravvicinata di Gaetano, servito splendidamente da Zanimacchia.

Luca Zanimacchia

67' Gaetano in campo per la Cremonese, esce Di Carmine.

63' Conclusione di Calò sopra la traversa.

61' Foulon ammonito per fallo da dietro su Baez in ripartenza.

58' Mister Caserta, con l'ingresso di Lapadula, propone un Benevento più offensivo.

58' Lapadula, Forte, Insigne: il tiro è debole e Carnesecchi para senza problemi.

55' Cambio per il Benevento: dentro Lapadula fuori Acampora.

53' Incredibile occasione per la Cremonese con Zanimacchia che approfitta di un errore di Foulon e si presenta davanti a Paleari che ribatte il tiro.

52' Ritmo alto con ribaltamenti di fronte e squadre lunghe alla ricerca del vantaggio.

47' La Cremonese sfiora il vantaggio con Zanimacchia che, appena dentro l'area, conclude a rete: il tiro viene deviato in calcio d'angolo.

46' Secondo tempo iniziato, nell'intervallo Pecchia cambia un uomo: dentro Gondo fuori Rafia.

L'allenatore Fabio Pecchia

Fine primo tempo

45' + 3' Concessi 3' di recupero.

45' Ammonito Bianchetti per un fallo tattico a centrocampo: il centrale era diffidato e salterà la sfida contro il Brescia.

44' Occasione del Benevento: bella azione di Insigne, Foulon che trova sul palo opposto Forte che gira in porta ma trova Carnesecchi pronto.

42' Il Benevento alza il baricentro e costringe i grigiorossi a difendere e a concedere due calci d'angolo di fila.

L'azione di Baez che ha portato al gol del pareggio

36' PAREGGIO DELLA CREMONESE. Grande azione dei grigiorossi sulla sinistra con Castagnetti che imbecca Baez nell'inserimento: il 7 grigiorosso infila Paleari, un po' incerto, da posizione quasi impossibile.

La delusione dei grigiorossi dopo il gol di Improta

33' GOL DEL BENEVENTO. La rete arriva da una palla persa della Cremonese: Okoli sbaglia l'uscita e serve Insigne che vede defilato Improta che di sinistra incrocia battendo Carnesecchi che è sembrato un po' sorpreso.

30' Un terzo di gara se n'è andato senza particolari emozioni: gara combattuta ma tecnicamente non apprezzabile con molti errori nel fraseggio sia della Cremonese che del Benevento.

26' Cambio nel Benevento. Barba infortunato lascia il campo, dentro Foulon.

23' La Cremonese sta crescendo, arriva facilmente sulla tre quarti ma poi non ha le idee chiare per l'ultima scelta.

19' Bella azione sulla sinistra tra Valeri e Baez che semina il panico tra i difensori campani, ma al momento di concludere a rete cerca un passaggio che viene intercettato.

13' Rafia si divora il gol del vantaggio. Dopo un errore della difesa del Benevento, Di Carmine serve Rafia da solo davanti al portiere ma la sua conclusione finisce a lato.

11' Gioco fermo, Improta a terra per una presunta manata in volto di Valeri.

6' I giallorossi del Benevento in questa fase iniziale di gara hanno il comando delle operazioni. Possesso palla prolungato con una Cremonese che per ora fatica ad accorciare e non riesce a costruire.

3' Il Benevento si affaccia dalle parti di Carnesecchi con un tiro di Acampora che si spegne a lato.

1' Inizia la partita.

Tifosi in trasferta

0' Per la sfida del Vigorito contro il Benevento, quarto in classifica con tre punti di distacco, Pecchia sceglie una Cremonese con il classico 4-2-3-1. Difesa titolare e Castagnetti-Fagioli a protezione. Qualche novità in attacco: dietro Di Carmine Pecchia schiera Baez, Rafia e Zanimacchia. In panchina, almeno all'inizio, Ciofani, Gaetano e Gondo titolari nell'ultima gara con la Ternana. Serata fredda e terreno in buone condizioni.

LE FORMAZIONI

I grigiorossi in campo a Benevento

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Glik, Calò; Ionita, Acampora, Barba; Insigne, Forte, Improta. In panchina: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Tello, Lapadula, Farias, Petriccione, Foulon, Sau, Talia, Pastina, Brignola. All. Caserta.

CREMONESE (4-2-3-1):Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Rafia, Baez; Di Carmine. In panchina: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Casasola, Gondo, Ciofani, Buonaiuto, Meroni, Bartolomei, Politic, Crescenzi, Gaetano. All. Pecchia.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/ANTONIO BALASCO