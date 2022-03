Calcio, Cremonese-Brescia: cambiamenti alla viabilità

CREMONA - In occasione dell’incontro del campionato di calcio di Serie B “Cremonese – Brescia”, che si disputerà allo stadio Zini sabato 5 marzo, alle ore 16,15, per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione e salvaguardare la pubblica incolumità, con ordinanza della Polizia Locale sono stati disposte ulteriori modifiche alla viabilità rispetto a quanto di solito avviene per le partite casalinghe.

LEGGI QUI L'ORDINANZA

Saranno attuati i provvedimenti sulla viabilità normalmente operativi in occasione degli incontri di calcio della Cremonese, ma con l’istituzione, in via Brescia, nel tratto tra via Gallazzi e via Dante, del senso unico con direzione piazza della Libertà. I residenti e l'accesso alle attività commerciali in zona potrà avvenire percorrendo via Dante, via Orti Romani e via della Vecchia Dogana.

TIFOSI DEL BRESCIA IN TRENO.

Inoltre, al momento dell'arrivo in treno dei tifosi del Brescia, sarà momentaneamente sospesa la circolazione sul piazzale della Stazione e in via agli Scali.

I provvedimenti di interdizione al traffico veicolare e di divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti previsti è fissato alle ore 13 fatte salve diverse disposizioni del responsabile dell'Ordine Pubblico.