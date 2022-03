Calcio, capitombolo Pergolettese: a Lecco ko 3-0

LECCO - E' finita con una pesante sconfitta la trasferta della Pergolettese a Lecco: 3 a 0 per i padroni di casa. Per il momento la cura Mussa non ha dato alcun risultato per i gialloblu: stessa squadra, stessi problemi, stessi errori.

In gol dopo dieci minuti il Lecco per un errore banale di Galeotti. Da questo momento i lariani hanno controllato sempre il gioco senza problemi fino all'11' della ripresa quando Buso su azione personale ha portato a due le segnature. A quel punto non c'è più stata partita se non la terza rete del Lecco realizzata dal neo entrato Nepi alla mezz'ora della ripresa.

La Pergolettese esce a testa bassa. Classifica sempre peggio e i rimedi tutti da ricercare.