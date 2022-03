Calcio: Pisa - Cremonese aggiornamenti dalle ore 15.30

CREMONA - La vittoria nel derby sul Brescia come slancio per arrivare al match-clou della 29esima giornata sul campo dell'ostico Pisa. La Cremonese ha l'occasione unica (dopo il pareggio di ieri tra Lecce e Brescia) di lanciarsi in una piccola fuga al vertice della graduatoria del campionato di serie B, qualora uscisse dallo stadio Arena Garibaldi con il successo in tasca. Compito comunque non semplice, visto che la formazione toscana da inizio stagione non ha mai abbandonato le prime quattro posizioni della classifica.

AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DEL RISULTATO DALLE 15.30

LE CURIOSITA'

La Cremonese non perde da otto partite di Serie B (5V, 3N); l’ultima volta che i grigiorossi hanno registrato una serie più lunga di match senza sconfitte nel torneo cadetto risale a maggio 2019 (10 in quel caso).

Il Pisa ha perso soltanto due delle 12 sfide casalinghe (6V, 4N) di Serie B contro la Cremonese, entrambe per 1-2: una nel dicembre 1948, l’altra nel gennaio 1950. Da allora i nerazzurri sono rimasti imbattuti grazie a tre vittorie e tre pareggi, incluso quello nel confronto più recente sul campo dei toscani: 1-1 il 4 ottobre 2020.