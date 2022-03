Calcio, Cremonese-Pordenone: aggiornamenti a partire dalle ore 18,30

CREMONA - Sulle ruote di Brescia e Lecce è uscito il pareggio: un invito nemmeno troppo velato per la Cremonese a tentare questa sera (ore 18.30) il sorpasso e riprendersi quanto meno la seconda posizione. Ancora una volta. Con l’incognita del Pisa, che in contemporanea sul campo dell’Ascoli non deve fallire per restare unica capolista.

Insomma, la vetta della serie B continua ad essere un terreno di conquista e chi sbaglia meno può solo gioire.

Ergo, allo Zini la Cremonese non può e non deve fallire contro il Pordenone.