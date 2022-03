Calcio, 4 giocatori della Cremonese convocati nella nazionale Under 21

CREMONA - Il buon momento di forma di Gianluca Gaetano non è passato inosservato e il Ct della nazionale Under 21, Paolo Nicolato, ha convocato in azzurro anche il giocatore partenopeo in vista del doppio impegno contro il Montenegro (venerdì 25 a Podgorica) e la Bosnia (martedì 29 a Trieste) valido per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Gaetano si aggiunge ad altri tre grigiorossi che hanno sempre fatto parte dell'Italia: il portiere Marco Carnesecchi, il difensore Caleb Okoli e il centrocampista Nicolò Fagioli.