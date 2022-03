CAMPIONE ITALIANO: Nicholas Esposito si conferma re dei Welter

CINISELLO BALSAMO - Finisce ancora ai punti (98-92) ma il pugile cremonese Nicholas Esposito sul ring di Cinisello Balsamo (Mi), riconquista il titolo italiano dei pesi welter per la terza volta, proprio contro quel Tobia Loriga a cui lo aveva strappato la prima, il 26 febbraio 2021 all'Allianz Cloud, di Milano non senza polemiche. Quel giorno infatti, l’esperto pugile calabrese, perdeva ai punti il Titolo per decisione unanime contro l’imbattuto, ma emergente Nicholas Esposito. Loriga contestò quella vittoria che oggi 'the good boy' ha ribadito con forza. 'L’ho sempre saputo che sarebbe stata dura' ha detto Esposito a fine match, 'ho cercato di cambiare strategia, di tenermi lontano ed entrare con i colpi. Ho rivinto contro un cavallo di razza che sapevo non sarebbe mai arretrato. Sono gli incontri che ti fanno crescere questi, quando ti trovi davanti un avversario che anche se attacchi e continui a tirare, ti viene incontro senza paura e senza sottrarsi'.